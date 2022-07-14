Как информирует «НБН», украинские ресурсы в Телеграм сообщили об увеличении количества погибших в результате ракетного обстрела Россией Винницы.

Так, по состоянию на текущий момент известно о двадцати погибших мирных граждан. Среди ниц, к большому сожалению, есть и трое детей. Девяносто человек, которые получили ранения, обратились за помощью в медицинские учреждения.

Согласно словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, войска Российской Федерации открыли огонь по центру Винницы, запустив из субмарины, базирующейся в акватории Черного моря, крылатые ракеты «Калибр».

В настоящее время на месте трагедии спасатели продолжают операцию по спасению мирных граждан, которые могут находиться под завалами здания.

Ранее мы уже писали о жестоком ракетном обстреле россиянами города Кривого Рога, в результате чего погибли мирные граждане.