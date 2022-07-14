Проект политика «Хроники» провел социальный опрос среди россиян, выяснив, что показатель поддержки войны в Украине упал сразу на 9%. По словам Меняйло, это самый низкий показатель с начала вторжения РФ, информирует «НБН» на Twitter-аккаунт политика.

Он рассказал, что в исследовании приняли участие 1823 человека, граждан опрашивали по всей стране в телефонном режиме. Результаты показали, что 55% россиян продолжают поддерживать военную агрессию кремлевского диктатора, в то время, как каждый седьмой респондент стал противником «спецоперации» либо сомневался или отказывался рассказывать о своем отношении к войне.

Политик отметил, что война отражает интересы всего 3% опрошенных, поскольку 55% граждан не верят в то, что победа принесет лично им какие-то блага. 28,5% респондентов рассчитывают, что триумф РФ предоставит им то, что они имели еще до начала военной авантюры Путина – моральное удовлетворение, визиты в Украину и страны СНГ, безопасность и отсутствие санкционного давления на экономику.

Напомним, что соцопрос ООН выяснил готовность украинских беженцев вернуться домой. Исследование показало количество переселенцев, которые в ближайшее время будут ехать на родину.