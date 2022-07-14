Соответствующий законопроект поддержал 301 народный избранник. На Facebook-странице Министерства внутренних дел анонсировали новую услугу для родителей, информирует «НБН».

Принятие закона позволит выдавать разрешение на временный выезд из страны ребенка возрастом до 16 лет в электронном сервисе государственных услуг «Дія».

Благодаря нововведению родители смогут решать вопрос о перемещении детей за границу онлайн, поскольку ранее нужно было получить нотариально заверенный письменный договор.

Напомним, что Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос очного обучения в стране в период военного положения. Украинцы подписали петицию о запрете офлайн-образования во время войны ради безопасности детей.