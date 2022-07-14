На брифинге в четверг, 14 июля, представитель Громов сообщил, что украинки будут становиться на военный учет только добровольно. По его словам, Главное управление персонала Генштаба ВСУ пересмотрело свои потребности и приняло во внимание предложения, информирует «НБН».

В оборонном ведомстве объяснили свое решение тем, что сейчас в государстве нет острой нужды в существенном увеличении численности женщин на военном учете. Теперь военнообязанных украинок будут брать на учет только с их согласия.

Кроме того, может быть отсрочен процесс взятия женщин на военный учет, который должен был стартовать с 1 октября. Представитель Генштаба объяснил, что изменения возникли из-за большого количества переселенцев среди женщин.

Напомним, что в министерстве обороны и в Министерстве внутренних дел также дали разъяснения относительно мобилизации украинок. В ведомствах сообщили, могут ли женщины выезжать за границу в период военного положения.