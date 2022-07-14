Как информирует «НБН», об этом рассказал Сергей Гайдай в Телеграм.

Дословно из сообщения Гайдая:

«После нескольких дней относительно ослабления ситуации, боевые действия на фронте вновь начали обостряться. По населенным пунктам на границе Донецкой и Луганской областей вражеские силы нанесли двенадцать ракетных и авиационных ударов. Продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы. Враг использует РСЗО».

Руководитель областной военной администрации добавил, что в настоящее время ведутся наступательные действия. Это наблюдается в направлении Верхнекаменского. Сейчас бои продолжаются.

Кроме того, глава Луганской ОВА добавил, что российские войска пытаются пробраться через небольшие населенные пункты в направлении Северска, чтобы открыть путь на Бахмут. На своем пути захватчики уничтожают все, что видят перед своими глазами.

Ранее Сергей Гайдай отмечал, что действиями Вооруженных сил Украины была прервана работа снабжения оккупантов в Луганской области.