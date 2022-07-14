Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий проинформировал, что в регионе украинские силы освободили в общей сложности сорок четыре населенных пункта.

Дословно из сообщения Бутрия:

«В области есть земли, которые уже освобождены. Говоря это, я ссылаюсь исключительно на официальные источники информации, а также данные, согласованные с Генеральным штабом ВСУ. Речь идет о сорока четырех населенных пунктах».

Согласно его словам, говорится о населенных пунктах в Великоалександровской территориальной общине, Нововоронцовке, а также Кочубеевской общине. В это же время он добавил, что ситуация в регионе весьма напряженная.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска Украины нанесли сокрушительный удар по территории Херсонса, где дислоцировались российские военные.