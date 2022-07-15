Как информирует «НБН», Запад практически сразу после начала боевых действий стал поддерживать Украину в этом плане. Мы уже получили от наших друзей с Европы, Канады, США и других государств мира весьма важное вооружение для победы, но пока что этого, к сожалению мало.

Сегодня, 15 июля, на официальной странице министра обороны Украины Алексея Резникова в «Твиттер» появилось сообщение о том, что в Украину поступила первая партия систем MLRS M270 (США).

В своем сообщении Алексей Резников написал:

«Эти системы станут весьма хорошей компанией для HIMARS на поле боя против россиян».

При этом министр поблагодарил партнеров за такую поддержку ВСУ и заявил, что врагу нет никакой пощады.

Из характеристик MLRS M270 известно, что эти системы могут запускать одновременно двенадцать ракет, тогда как HIMARS – только шесть. Но длительность полета ракет первой системы меньше, нежели у «Хаймерсов». Так, MLRS M270 имеет способность поражать цель на расстоянии около восьмидесяти километров.

Известно, что в Российской Федерации начали жаловаться на применение Украиной систем HIMARS.