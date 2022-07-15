В Командовании Воздушных сил сообщили, что россияне обстреляли Винницу крылатыми ракетами «Калибр», которые запустили с подлодки в Черном море. Жданов заявил, что «освободители» прекрасно знали куда они целились, атакуя город, информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН».

По словам эксперта, захватчики хотели попасть в здание с офисами, которое подверглось ракетному удару. Он объяснил, что оккупанты не промахнулись, поскольку у ракеты «Калибр», которую они использовали, круговое отклонение составляет не более трех метров. Это значит, что она летела туда, куда ее направили россияне.

Напомним, что в результате ракетной атаки на Винницу погибли десятки людей, почти сотня горожан получили ранения разной степени тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы. На очередной удар оккупантов по гражданскому населению последовала реакция Европейского союза.