Как информирует «НБН», в Телеграм Денис Казанский написал о том, что одна из пропагандисток из временно оккупированной территории Донецкой области Майя Пирогова заявила, что Украинское государство оскверняло Мариуполь. Чем? – Новыми зданиями, а также общественными пространствами и скверами. А Россия для того и разрушила якобы город, чтобы очистить его от этого. Само заявление пропагандистки можно посмотреть на видео:

Такое высказывание пропагандистки из временно оккупированной территории Донецкой области Денис Казанский прокомментировал следующим образом:

«Это как же нужно ненавидеть Мариуполь, а также всех его жителей, чтобы такое говорить о городе. Никто не перестает удивляться, каких же тупых и безжалостных выродков насобирал режим Путина по всему постсоветскому пространству».

Напомним, ранее мы уже сообщали, что Россия осуществляет самый настоящий геноцид украинского народа в Мариуполе.