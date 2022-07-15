Как информирует «НБН», сегодня после 20 часов вечера практически вся территория Украины получила сигнал о воздушной тревоге.

Немного позже выяснилось, что ракетные удары пришлись по городу Днепр. Согласно сообщениям телеграм-каналов, не обошлось без жертв среди гражданского населения.

Так, подписчики телеграмм-канала «Труха» сообщают, что в одном из сгоревших из-за ракетного удара автомобилей были люди.

Также в Сети были опубликованы кадры моментов удара российских крылатых ракет по Днепру. Сообщается, что после падений ракет в городе возникали пожары.

Ранее сегодня стало известно о ракетном обстреле Российской Федерацией Одесской области. Детали об этом сообщал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.