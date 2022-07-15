Как информирует «НБН», об этом он написал в Телеграм.

Согласно словам чиновника, запуск этого предприятия может стать причиной техногенной катастрофы. Захватчики из России подвергают опасности жителей города Северодонецк. Они заставляют людей выходить на работу, чтобы запустить завод.

Гайдай отмечает, что о своих планах запустить завод в Северодонецке рашисты на днях сообщили через свои пропагандистские средства массовой информации.

В Group DF, в чей состав входит завод «Азот», уже отреагировали на такие планы россиян, подчеркнув, что это невероятно опасно из-за значительных разрушений на территории комбината, а также невозможно без необходимых, разбирающихся в своем деле людей, то есть специалистов.

Напоследок Гайдай добавил:

«То, что делают россияне, пытаясь запустить «Азов», нарушая элементарные правила безопасности, может стать причиной множества жертв, а также техногенной катастрофы для всего региона».

Ранее Сергей Гайдай рассказал о частичном успехе ВСУ на Луганском направлении. В частности, речь шла о том, что работа снабжения оккупантов была прервана.