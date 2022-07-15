Военный заявил, что ВСУ должны ликвидировать Крымский мост, который оккупанты используют для переброса своих резервов, военной техники и вооружения для войны с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Условие для воплощения этого плана – ракеты дальностью до 300 километров, которыми украинские защитники могли бы также уничтожать штабы и тыловые пункты снабжения топливом, оружием и техникой страны-агрессора. Такие действия ВСУ посеяли бы панику среди путинских военных.

Удар по Керченскому мосту усложнит для российской армии переброс резервов, но не исключит их полностью, поскольку в Черном море находятся 10 крупных десантных кораблей, которые могут выполнять функцию паромов.

Поэтому само сооружение, которое соединяет Россию и аннексированный Крым, не будет единственной целью Украины. Это будет комплекс задач, в который войдет ликвидация морские судна страны-оккупанта.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил об усилении обороны Крымского моста оккупантами. По его словам, захватчики опасаются, что ВСУ могут нанести удар по конструкции, поэтому выполняют комплекс мер по охране сооружения.