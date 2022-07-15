Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

Дословной из обнародованного сообщения:

«Погибшим является житель поселка Семеновка. Мужчина не задумался о том, зачем на пляже были ограничительные изгороди. В итоге он пошел купаться. Сотрудники полиции обнаружили на берегу его личные вещи. Также были найдены документы погибшего».

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подчеркнул, что взрывом погибшему мужчине оторвало голову.

Он отметил:

«На одном из Одесских пляжей произошла трагедия. Молодой человек взорвался на мине. Это произошло не его день рождения. Он нарушил все требования, запреты, и пошел купаться. Сейчас я скажу некую страшную вещь: взорвался с травматической ампутацией головы».

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