Минобороны Соединенного Королевства сообщило, что в непризнанной «ЛНР» заявили о выходе их сил на Окраину города Северск на Донетчине, информирует «НБН» со ссылкой на сайт британского ведомства.

Подтверждения соответствующей информации нет, однако известно, что путинские войска медленно продвигаются на запад после обстрелов и разведывательных атак на Северск.

Захватчики пытаются таким способом открыть себе путь в Славянск и Краматорск, поэтому их следующей задачей после захвата Северска, вероятно, станет взятие под контроль Бахмута.

Отметим, что российскую армию постиг провал при наступлении на юге Украины. Генерал ВСУ объяснил, что предшествовало неудачам путинских оккупационных сил в этом регионе. По словам военного, при планировании операции россияне серьезно просчитались в отношении местных жителей и возможностей украинской армии.