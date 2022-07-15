Как информирует «НБН», в своем видеообращении, обнародованном в Телеграм, глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в пятницу, пятнадцатого июля, войска Российской Федерации нанесли ракетные удары по территории региона. Россия выпустила три ракеты, одна из которых была уничтожена силами ПВО.

Дословно из сообщения Максима Марченко:

«Вражеские силы нанесли по Одесской области ракетный удар. Всего было выпущено три ракеты. Одна из них была сбита силами противовоздушной обороны».

Также Марченко добавил, что пострадавших в результате ракетного удара вражеских сил по Одесской области, к счастью, нет. Никаких деталей о разрушениях глава Одесской областной военной администрации также не привел.

Напомним, Россия также сегодня обстреляла ракетами города Николаев. А накануне под ударом оказалась Винница, в результате чего уже известно о двадцати трех погибших мирных жителях.