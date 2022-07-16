Как информирует «НБН», в своем Телеграм Петр Алексеевич опубликовал видео, в котором показал британские грузовики DAF Leyland, которые уже прибыли в Польшу, а далее, после прохождения контроля на СТО, будут переданы украинским военным для борьбы с агрессором из России.

К своем комментарии к видео политик написал:

«Наши 350 «безумных пчелок» — дронов Autel для ВСУ — уже отправились из Эстонии в Украину. А мы, тем временем, в Польше встречаем британские грузовики. Еще в июне я ездил в Лондон по контракту на грузовики DAF Leyland. Это была наша смелая мечта: привезти МНОГО рабочих машин для разных бригад, разных родов войск. Потребность в них – каждый день: возить боеприпасы, личный состав, продукты, солярку, запчасти. То, что вручную не наносишь. А сейчас они сверхнужны. Для того чтобы лучше бить врага. Чтобы в конце июля, в августе обеспечить условия, когда наши Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление, когда мы начнем выбрасывать врага из украинских земель».

Кроме того, украинский политик добавил, что благодаря поддержке украинцев еще один амбициозный проект успешно реализуется. Уже удалось оплатить 28 таких грузовиков и заключить контракт еще на 42.

«Я благодарен каждому, кто пожертвовал гривну, 10 гривен, 100 гривен в фонд ОО «Дело Громад». А мы с Мариной и Фондом Порошенко, как и обещали, их удвоили, чтобы было вдвое больше грузовиков для ВСУ. Да, шаг за шагом, мы реализуем нашу мечту о МНОГО грузовиках для ВСУ. Будем избивать врага!».

Ранее Петр Порошенко призвал патриарха Кирилла посмотреть одно весьма интересное видео.