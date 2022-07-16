Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Общественного», спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что слова военного руководства РФ о том, что они поражают в Украине военные объекты – неправда.

Дословно из сообщения Мотузяника:

«В России утверждают, что они бьют ракетами по военным объектам Украины. Но, согласно статистике, всего тридцать процентов ударов приходятся на военные объекты. Все остальные семьдесят процентов – это удары по гражданской инфраструктуре в мирных городах нашей страны».

В это же время в оборонном ведомстве Украины отметили, что Российскую Федерацию нужно признать государством-террористом. Кроме того, в Минобороны призвали нарастить поставки вооружения в нашу страну, так как именно с его помощью можно противодействовать ракетам, которые запускает Россия.