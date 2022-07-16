Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом проинформировал в эфире телеканалов Украины Вадим Скибицкий, являющийся представителем ГУР Минобороны Украинского государства.

Так, Скибицкий заявил:

«Сейчас ведутся подготовительные работы к очередному этапу наступательных действий».

Согласно словам Скибицкого, предварительная информация говорит о том, что руководитель Министертсва обороны Российской Федерации Серегей Шойгу на самом деле посетил группировку войск РФ. Украинская разведка сообщает что, прежде всего, было осуществлено заслушивание командующих насчет дальнейших действий, а также проведения «спецоперации». Более того, были подведены итоги тех мероприятий, которые были сделаны.

Кроме того Скибицкий подчеркнул, что необходимо уточнять информацию о том, какие вопросы были подняты во время визита Шойгу, а также какие темы и шаги обсуждались во время состоявшегося совещания.

Когда представителю ГУР МОУ задали вопрос относительно завершения оперативной паузы России на Донбассе, он ответил, что согласно данным разведки, в настоящее время фиксируется определенная активность вражеских сил.

Напоследок он добавил:

«И это не только удары ракетами, наносимые с моря и воздуха Россией по нашей территории. Сейчас фиксируются обстрелы по всей линии столкновения. На всей линии фронта заметно применение врагом тактической авиации, в частности, штурмовых вертолетов. Другими словами да, естественно, существует определенная активизация вражеских сил по всей линии фронта».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Минобороны Украины разрешило выезд военнообязанным за пределы места жительства без специальной справки.