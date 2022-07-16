Как сообщает «НБН», об этом в интервью сайту Obozrevatel заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Он пояснил, что Москва озвучила ультиматум Киеву: если Зеленский откажется от переговоров с Путиным на условиях РФ, оккупанты перейдут в масштабное наступление на основных направлениях.

«Сейчас Россия стремится продолжать наступательные действия, основная цель которых – полный захват Луганской области, где осталось всего несколько незахваченных населенных пунктов. Теперь следующая задача – Донецкая область, город Бахмут, Северск, Славянск и Краматорск, на которые направлены основные усилия», — сказал Маломуж.

Он также добавил, что Россия столкнулась с очень большой нехваткой личного состава. Это заставило Госдуму РФ и Совфед принять ряд решений для усиления военного потенциала захватчиков. Речь идет о переходе экономики на военные рельсы и возможности расширения поводов для части категорий населения.

Ранее в Минобороны Украины озвучили статистику ракетных ударов России по территории нашей страны.