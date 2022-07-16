Как сообщает «НБН», об этом советник городского головы Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram- канале.

По его словам, упомянутая колонна состоит из ста единиц техники, включая БТРы и плавающие бронемашины, используя которых осуществляется транспортировка воздушно-десантных войск.

«Огромная колонна техники – порядка ста единиц – прошла через город в направлении Запорожской области. На тягачах в этой колонне очевидцы увидели БМД-4, из которых часть людей восприняла за танки. Более того, еще было множество БТРов», — отметил он.

Более того, Андрющенко добавил, что вдоль пограничных с Запорожской областью сел Никольского и Мангушского районов поселились многочисленные российские солдаты, которые были доставлены сюда КамАЗами.

«Их расселяют преимущественно в помещениях школ. По словам местных жителей, большая часть оккупантов – это совсем юноши. Судя по их разговорах, они находятся на службе по призыву», — пояснил чиновник.

Следует отметить, что, по информации Института изучения войны, войска РФ начали активную подготовку к наступлению по линии Славянск-Северск-Бахмут.

Ранее мы уже писали о том, что главными целями России в Донецкой области являются такие города, как Северск и Долина.