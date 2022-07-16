Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили в Воздушных силах Украины.

Известно, что запуск произошел примерно в 15:20 с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В общей сложности было выпущено шесть ракет, принадлежащих к классу Х-101(Х-555). Примерно в 16:30 на Запорожье и в Днепропетровской области силам подразделения ПВО воздушного командования удалось уничтожить четыре ракеты.

Оставшаяся часть попала в расположенное в Черкасской области сельскохозяйственное предприятие, в результате чего повреждена техника и частично поголовье скота.

Напомним, что оккупанты вчера нанесли ракетный удар по центру Днепра. Главной целью агрессора был местный завод «Южмаш». Из-за ракетной атаки также известно о трех погибших и 16 раненых. Полностью сгорело два автомобиля, еще десять пострадали. На этом последствия российского ракетного удара в Днепре не закончились: из-за повреждения водопровода в правобережной части города частично отсутствовало водоснабжение.