Как сообщает «НБН», такую информацию предоставили в пресс-службы оперативного командования «Юг».

По данным командования, по областному центру действительно был нанесен удар российских захватчиков.

«Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте возник пожар, спасательные службы уже работают», — пояснили в командовании.

Следует отметить, что перед случившимся по всей территории Украины дали сигнал воздушной тревоги. Затем произошел взрыв на месте падения ракеты, в небе из-за пожара было видно столб дыма. Руководство города призвало местное население не выкладывать в соцсетях кадры «прилетов».

Немного времени спустя в ОК «Юг» уточнили, что объектом попадания выпущенной рашистами ракеты стал склад производственно-торгового предприятия.

«Россия нанесла ракетный удар по территории Одесской области, используя самолеты стратегической авиации Ту-95, в направлении Ставрополья. Предполагается, что удар осуществлялся Х-101 по территории склада производственно-торговой компании. На площади примерно 1 тысяча квадратных метров начался пожар», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Максим Марченко, глава Одесской ОВА, сообщил, что в пятницу, 15 июля, оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.