Как сообщает «НБН», об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, подобным образом российские захватчики намереваются ликвидировать все, связанное с нашей страной.

«Такие удары, и мы это видим по Николаевщине, направлены на сеяние паники и оказание психологического давления на глубоко тыловые регионы. Также россияне хотят добиться внутреннего напряжения в стране, чтобы не было намека на продвижение линии фронта в сторону возврата российских захватчиков в свою стран и освобождения наших территорий. Таким образом РФ хочет обеспечить себе мнимые победы», — пояснила Гуменюк.

Как известно, за последние дни Россия резко увеличила количество ракетных ударов по украинским городам. В частности, под обстрел попали Харьков, Никополь, Одесса, Чугуев, Днепр и Винница. Комментируя последние ракетные атаки агрессора, президент Владимир Зеленский призвал партнеров усилить антироссийские санкции и поставить Киеву больше оружия.

Напомним, ранее глава МОУ Алексей Резников уже сообщал, что Украина в кротчайшие сроки готова перевести вооружение на стандарты НАТО.