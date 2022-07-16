Как сообщает «НБН», об этом советник городского головы Петр Андрющенко написал в своем Telegram – канале.

По словам чиновника, причиной отсутствия необходимого объема крова является массовый наплыв раненных захватчиков. Также Андрющенко посоветовал местному населению ради своей безопасности не выходить из дома и не помогать оккупантам.

«Россияне говорят, что у них возникла большая потребность всех групп крови, так как во второй городской больнице острая нехватка крови. Эта больница используется захватчиками как госпиталь для своих же военных. Призываю мариупольцев выполнять свой общественный долг и находиться дома. Сейчас в городе около 1500 российских оккупантов в военной форме РФ — пускай они сами сдают свою кровь, если она еще у них осталась», — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что российское военно – политическое руководство объявило «оперативную паузу» после захвата Лисичанска. Но это вовсе не мешает врагу и далее продолжать наступление по всей Донецкой области с целью выхода на административную границу региона. Хотя защитники Украины твердо стоят на своем, оберегая территории нашей страны от захватчиков. Более того, США передали нам в помощь реактивные системы М270.