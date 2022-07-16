Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские средства массовой информации, об этом свидетельствует ответ ведомства на запрос парламентария Федиенко Александра.

Также в сообщении говорится, что документ был отправлен на доработку. Цель – снижение социального напряжения, а также недопущения манипуляций общественным мнением.

Еще недавно в нашей стране действовало правило, согласно которому в Украине в военное время было запрещено призывникам, резервистам и военнообязанным покидать свое место жительства без разрешения военкоматов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в нашей стране могут упростить процедуру временного выезда детей за границу без разрешения военкоматов.