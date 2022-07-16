Как информирует «НБН», в эфире телеканала «Эспрессо» руководитель пресс-центра Оперативного командования «Пивдень» Гуменюк Наталия сообщила, что защитники нашей страны уверенно продвигаются на Херсонском направлении, однако делают они это «в полной тишине».

Дословно из заявления Гуменюк:

«Ситуация на Херсонском направлении следующая: мы двигаемся вперед, хотя, быть может, и не так быстро, как того хотелось тем, кто подает позитивные новости. Однако, поверьте, такие шаги очень уверенны. Именно по этой причине они в тишине и делаются. Все делается в определенной тайне. Для чего? – Чтобы можно было закрепиться на этих территориях, а после объявить о своих победах».

Гуменюк добавила, что вражеские силы могут оставлять за собой на освобожденных войсками Украины территориях «угрожающие сюрпризы» для военных из нашей страны.