Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook мэр Сум Александр Лысенко посоветовал местному населению покинуть пределы города на выходные.

Дословно из сообщения Лысенко:

«Избегайте больших скоплений людей. Не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если есть такая возможность, лучше покиньте пределы города… Полагаю, что сегодня, завтра, а также послезавтра необходимо уделить собственной безопасности больше внимания. Пожалуйста, прислушайтесь к моему совету».

Так, согласно словам Александра Лысенко, в эти выходные за городом будет гораздо безопаснее, нежели в городе Сумы.

Помимо того, городской голова Белополья Юрий Зарко также отметил на своей странице в Facebook, что местному населению лучше покинуть пределы города, уехав от границы с Россией как можно дальше.

Цитата из сообщения Зарко:

«По всей вероятности, нас ожидают весьма непростые выходные. Как следствие, я советовал бы тем, кто имеет такую возможность, выехать на несколько дней к своим родственникам в села. Нужно быть подальше от границы с Россией. Хотя бы на сорок километров».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал войскам России усилить наступление по всем направлениям в Украине.