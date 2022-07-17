Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом речь идет в отчете американского Института изучения войны.

Представители ISW отмечают, что такое наблюдение и вывод является гипотезой, но не оценкой. Ведь доказательства и показатели для такого утверждения ограничены и косвенные. В сообщении отмечается, что с двадцать шестого июня российские войска пытаются взять населенный пункт Дементиевку, это севернее Харькова. Хотя захват этой местности для них имеет ограниченное значение для обороны России от наступления ВСУ.

В свою очередь в ГУР МОУ опубликовали перехваченный разговор от шестнадцатого июля, в котором один из российских оккупантов отметил, что командир не занимается потерями своих подопечных, а только стремится к Харькову дойти.

При этом американские аналитики Института изучения войны считают, что вероятность и возможность успеха войск РФ в захвате Харькова весьма маловероятна, как и всей области.

Дословно из сообщения аналитиков:

«В ближайшие дни российская армия, по всей вероятности, будет непоследовательно активизировать собственные попытки атак к северу от Харькова. Однако вряд ли она сможет добиться серьезных успехов в плане захвата украинских территорий в регионе».

Напоследок в Институте изучения войны добавили, что Россия продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.