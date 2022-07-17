Как сообщает «НБН» со ссылкой на 24 канал, об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

В частности, основная цель оккупантов – попытаться убедить, что на гражданских объектах якобы находятся склады с боеприпасами, а также опорные пункты украинских защитников.

Ракетный удар россиян может быть осуществлен по населенному пункту Соледар на территории Донецкой области. Оккупантам померещилось, что там ВСУ установили свой опорный пункт, местом расположения которого якобы является школа №14 на улице Червонофлотская. К тому же захватчики уверены, что в подвальном помещении учебного заведения ВСУ хранят боеприпасы.

Тем временем в Харькове российские войска намерены открыть огонь по улице Пушкинская из-за якобы хранения там на нижних и верхних этажах жилых домов ПЗРК и пулеметов крупного калибра. Еще один повод россиян стрелять по этому месту – наличие складов боеприпасов.

В Одессе войска РФ могут обстрелять местную школу № 100 на улице Варненская. По версии пропагандистов, там расположена бронетехника ВСУ, образцы тяжелой артиллерии и РСЗО.

Детскому приюту «Парус надежды» на улице Серафимовича в Славянске также угрожает опасность. Оккупанты говорят, что это заведение является местом расположения «казармы и опорного пункта боевиков националистических формирований».

Напомним, ранее вчера мы писали о том, что Россия выпустила шесть ракет из акватории Каспийского моря по Украине.