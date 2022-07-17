Как сообщает «НБН», согласно верованиям последователей Каббалы, человек, которого прокляли «Пульса-де-нура», умирает за год.

Есть информация, что именно это проклятие якобы убило советского диктатора Иосифа Сталина. О намерении наложить проклятие на российского диктатора Корбан написал на своей Facebook – странице после обстрелов россиянами Днепра, в результате которых погибли трое местных жителей.

«Путин, если ты еще раз прикажешь ударить по Днепру, в ответ получишь ПУЛЬСА ДЕ-НУРА!», — пообещал бизнесмен.

Название «Пульса де-нура» в переводе с арамейского и латинского означает «огневой удар» или «огненные розги». Верования в иудаизме гласят, что суть данного проклятия заключается в духовном наказании. В дальнейшем оно оказывает влияние на физический уровень, а проклятый умирает на протяжение одного года. В то же время, у сильнейшего по мнению каббалистов проклятия «Пульса де-нура» есть одно существенное ограничение: применять его можно исключительно в отношении евреев.

Напомним, ранее мы уже сообщали о ракетном обстреле Россией города Днепр.