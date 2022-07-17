Как сообщает «НБН», об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова Иван Федоров.

Он пояснил, что подтверждением такого сценария являются некоторые знаковые распоряжения захватчиков, которые занимаются сбором данных в городе, а проукраински настроенным людям угрожают депортацией.

«Очень знаковое выданное ими псевдораспоряжение. Люди, которые открыто поддерживают Украину, кто будет заявлять на украинском, или у которых есть хотя бы что-то проукраинское, будут выселены с ныне оккупированной территории. Это – настоящая депортация. Нас готовят депортировать из наших домов за то, что мы являемся украинцами», — отметил Федоров.

Чиновник надеется, что депортация украинцев будет проводиться на линию разграничения возле Васильевки, где проходит разграничение с территорией, которую контролирует Украина.

«Я очень рассчитываю, что это будет в сторону Украины, поскольку в таком случае нам удастся поддержать наших граждан. Но при пессимистическом сценарии это будет временно оккупированный Крым или захваченная РФ территория», — сказало Федоров.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы лишились своей военной базы в Мелитополе из-за ударов ВСУ из систем HIMARS.