Как информирует «НБН», в Телеграм Петр Алексеевич рассказал, что бронированные автомобили MLS SHIELD являются новой техникой НАТО. Причем, этот транспорт для военных сейчас находится уже на границе с Польшей. При этом политик подчеркнул, что это впервые было сделано на деньги волонтеров.

Дословно из заявления Порошенко:

«Эти бронемашины сделаны на боевом шасси, имеют усиленную бронезащиту и могут быть доукомплектованы вооружением, которое есть в распоряжении ВСУ. Здесь крутое все: тепловизионная система, лазерные дальномеры, автоматическая коробка, бронированная дверь, кондиционер, даже usb socket для того, чтобы работать с системами коммуникации».

При этом он продолжил:

«Именно сейчас нашим военным нужно много брони. От этого зависит, как быстро и удачно наша армия сможет провести контрнаступление и выбросить врага из Украины. Когда это произойдет, зависит от каждого из нас. Поэтому мы с вами собрали средства для ОО «Дело Громад» на 11 бронемашины MLS SHIELD, половину из которых мы приложили с Мариной и «Фондом Порошенко». И я благодарю каждого, кто сделал все возможное, чтобы эта бронетехника как можно быстрее попала в Украину. В частности, мы планируем передать их на вооружение десантно-штурмовых войск для непосредственного участия в контрнаступлении».

В это же время Петр Порошенко высказал благодарность главе правительства Италии Марио Драги за важное для нашей страны решение – предоставление статуса кандидата в члены ЕС, а также предоставления нашим защитникам оружия.

«Однако, в первую очередь, я благодарен нашим защитникам, которые ежедневно защищают Украинское государство», — подытожил экс-президент.

Ранее Петр Порошенко сообщал, что общими силами для нужд ВСУ были закуплены 350 дронов и грузовики DAF.