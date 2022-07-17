Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Запорожской областной военной администрации, в областном центре сегодня было слышно, как прогремели несколько взрывов. А на территории области из-за обстрелов из реактивных систем залпового огня населенных пунктов на линии столкновения начались пожары.
В сообщении отмечается:
«Приблизительно в 14 – 15 часов по Киевскому времени в областном центре была слышна серия взрывов. Враг наносит удары из РСЗО по некоторым населенным пунктам на линии столкновения. Согласно предварительной информации, к счастью, нет ни пострадавших, ни погибших в результате обстрелов. Также не подверглась разрушениям и инфраструктура города и области. На нескольких полях возник пожар».
Напомним, ранее мы уже писали, что Российская Федерация обстреляла город Запорожье крылатыми ракетами. Тогда, из четырех выпущенных агрессором ракет украинской системе противовоздушной обороны удалось сбить одну.
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