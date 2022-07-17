Как информирует «НБН» со ссылкой на BBC, согласно утверждению российской стороны, на территории временно оккупированной Донецкой области была якобы уничтожена пусковая установка и транспортно-зарядная машина РСЗО HIMARS.

Но и это еще не все сказки, придуманные Россией. Согласно сообщению их оборонного ведомства, посредством ракетного удара по Одессе якобы был уничтожен склад противокорабельных ракет Нarpoon.

На такие заявления Минобороны России отреагировал Сергей Братчук, являющийся представителем Одесской ОВА.

Дословно из его сообщения:

«Российское министерство убийств и позора, которое они там у себя называют оборонным ведомством, вылепило из мебельных досок ракеты Harpoon. Буквально вчера они попали ракетой в склад торгово-производственной компании, где даже и близко не лежало ничего, что могло быть похоже на что-то военное».

Согласно совам Братчука, склад предприятия был полностью уничтожен в результате ракетного удара со стороны России.