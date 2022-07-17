Как информирует «НБН», на территории региона подразделения российско-оккупационных сил массово изменяют собственные пункты дислокации. Таким образом, они пытаются скрываться от ВСУ за спинами мирных граждан региона. Детали об этом сообщаются на страница Оперативного Командования «Пивдень» в социальной сети Facebook.

Так, в публикации отмечается:

«В направлении Херсонской области подразделения войск России активно меняют пункты дислокации. Они пытаются спрятаться за мирными людьми. Часть зданий, где ранее базировались вражеские силы, покинуты. Новые же места дислокации они выбирают себе в плотно населенных жилых районах, надеясь на то, что силы обороны Украины не будут наносить удары, которые смогли бы представлять угрозу местному населению».

Ранее в ОК Пивдень сообщали об уверенном продвижении ВСУ на Херсонском направлении.