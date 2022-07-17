Как сообщает «НБН», в этом уверен экс-командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Данную цитату в своем Telegram-канале привел известный украинский журналист и военный обозреватель Андрей Цаплиенко. При этом он подчеркнул, что прогнозы Ходжеса касаемо войны нередко сбывались.

Генерал-лейтенант считает, что, с учетом факта истощения армии оккупантов, у Украины есть шансы до 2023 года отбросить войска РФ на позиции 23 февраля.

«Россияне чувствуют себя измотанными. Сейчас они не могут придерживаться никакой другой стратегии, за исключением того, что они делают сейчас», — рассказал Бен Хожэес.

Комментируя это заявление, Цаплиенко выразил надежду, что прогнозы бывшего командующего войсками Соединенных Штатов в Европе сбудутся.

«Он является одним из немногочисленных собеседников, который еще в прошлом году прямым текстом предупреждал о том, что Россия готовится начать полномасштабное вторжение. Также он дал точное описание места и способа проведения россиянами своих операций. К сожалению, он был прав в апреле 2021 года. Теперь я надеюсь, что в этот раз, к счастью, он также будет прав», — подчеркнул журналист.

Примечательно, что раньше Бен Ходжес заявлял, что таких результатов ВСУ могут добиться уже до конца лета 2022 года.