Как информирует «НБН», согласно обнародованному сообщению, базы в Алчевске и Лазурном были уничтожены силами ВСУ.

Дословно из озвученной информации:

«Без жаренной русни утро будет не утром. Более того, если речь идет о взрыве очередного «склада с селитрой и гуманитаркой». На этот раз множество взрывов доносятся со стороны Лазурного».

Согласно предварительной информации, вражеские силы обустроили там штаб, склады и казармы. После того, как там произошел сильный взрыв, по всей видимости, последовала детонация боеприпасов.

Еще в одном сообщении говорится, что в Алчевске также была уничтожена база врагов.

«На территории временно оккупированного войсками РФ Алчевска тоже была ликвидирована база оккупационных сил России. Там взорвались «склады селитры и гуманитарки».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что предоставленные Украине Штатами системы HIMARS демилитаризовали базу оккупантов на территории Мелитополя.