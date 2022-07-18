Как информирует «НБН», министр обороны Украины Алексей Резников сегодня, 18 июля, провел телефонный разговор с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. По итогам диалога глава украинского ведомства анонсировал «очень хорошие новости» из США.

Дословно из сообщения, которое обнародовал Алексей Резников на своей странице в социальной сети «Твиттер»:

«Я и мой прекрасный друг Ллойд Дж. Остин обсудили предстоящие переговоры «Рамштайн». Нам удалось согласовать повестку дня, а также поделиться информацией о контроле над поступающим на территорию Украинского государства оружием… Кроме того, глава Минобороны США имеет очень хорошие новости для нас. Однако детали будут раскрыты немного позже».

Напомним, ранее до этого Алексей резников сообщил, что войну в Украине реально завершить уже до конца текущего года.