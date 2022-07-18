В интервью журналисту, координатору проекту МВД Украины для идентификации пленных и погибших солдат РФ «Ищи своих» Владимиру Золкину захватчик рассказал о последствиях ударов по селу Чернобаевка на Херсонщине для путинских войск, информирует «НБН».

Подразделение 26-летнего сержанта Росгвардии находилось недалеко от чернобаевского аэродрома, пока армия Украины не накрыла российских захватчиков артиллерийским огнем.

По словам военнопленного, после каждого удара ВСУ колонные врага продолжали заходить в село, нарываясь на новые обстрелы со стороны. Флеер находился на позициях вблизи Чернобаевки до 15 марта, после атаки украинских защитников его подразделение получило приказ отступать «в леса».

Россиянин рассказал, что прямые попадания ВСУ не только уничтожили много вражеской техники, но и нанесли колоссальные потери армии Путина. Его товарищ видел около двух грузовиков «Урал», которые были забиты трупами оккупантов.

Захватчик отмечает, что после атаки ВСУ Чернобаевка была разбита полностью с личным составом ВС РФ и военной техникой. Однако спустя 1,5-2 часа «освободители» вернулись на свои позиции.

Отметим, что события под Чернобаевкой вызвали панику у россиян. В Сети появилось видео, где оккупанты массово отказываются идти в наступление на Херсонщине.