Как информирует «НБН», очередным доказательством тому стало опубликованное видео, где запечатлен разрушенный многоквартирный дом российскими войсками в Рубежном, Северодонецкого района.

Данные кадры прокомментировал в Телеграм известный украинский журналист Денис Казанский.

В частности, он написал:

«Еще одно видео из Рубежного. Жители разрушенного дома снимают все, что осталось от их жилищ после прихода «российских освободителей». Как хорошо стало, не то, что раньше».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска Российской Федерации нанесли ракетные удары по Одесской области, Николаеву, Днепру, Виниице и другим городам и населенным пунктам Украинского государства. В результате агрессия Путина отобрала жизни у мирного населения, в том числе и детей.