В Telegram-канале СБУ показали фотографии топографических карт, которые датированы 1969 годам. Документы спецслужба изъяла на месте оккупированных путинскими войсками районов Харьковщины, информирует «НБН».

Информацию с карт, которая не обновлялась более 50 лет, использовал мотострелковый батальон 138-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Для сравнения пресс-служба СБУ использовала современные Google-карты Харьковской области.

На картах 1969 года отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, застраивать который начали в 70-х годах прошлого века. Также здесь нет Травянского и Муромского водохранилищ, которые появились в то же время, что и жилмассив.

Кроме того, россияне вручную нарисовали границу между своей страной и Украиной, поскольку в те годы на картах ее не было.

Ранее СБУ обнаружила тайник оккупантов в Киевской области. Спецслужба показала найденные там советские документы и объяснила, зачем они понадобились захватчикам.