Военный отметил, что за последние несколько недель украинские защитники нанесли несколько мощных ударов по штабам и складам россиян с ракетными системами и дальнобойной артиллерией на Херсонщине, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Маломужа, сейчас южное направление стало основным в плане контрнаступления или наступательных операций. «Освободители» боятся наступления ВСУ в этом регионе, поэтому ракетными ударами по городам Украины мстят за уничтоженные склады. Также массированными обстрелами россияне пытаются надавить на население, чтобы оно вынудило Киев сесть за стол переговоров на условиях Москвы.

Генерал объяснил, что захватчики пытаются идти на опережение, что подтверждают обстрелы Николаева, который стал для наших сил стратегическим пунктом на юге.

Также оккупанты наносят удары и по регионам, которые ранее не были в зоне прямого военного влияния, пытаясь заставить общественность чувствовать огромную угрозу. Путин формирует позицию, что Россия продолжит атаковать не только воинские части, но и гражданских, предпринимая попытку настроить украинцев на то, чтобы вынудить руководство страны к миру.

Параллельно с обстрелами украинских городов, оккупанты атакуют свои населенные пункты на территории Российской Федерации. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил «тактику» россиян.