Как информирует «НБН», как обстоит ситуация с вероятностью вторжения белорусских войск в Украину на данный момент, рассказал руководитель Кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Ковалевский.

Дословно из заявления Ковалевского:

«Лукашенко может вступить в войну. Все на то смахивает. Мобилизация, доукомплектование военных подразделений, новая техника из россии. Есть все приметы того, что белорусские войска могут вступить в войну».

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, чем для Лукашенко может завершиться попытка Путина втянуть в войну белорусские войска.