Как информирует «НБН», согласно сообщению советника руководителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Телеграм, военное руководство России передислоцировало большое количество российских кораблей в Новороссийск.

Дословно из заявления Сергея Братчука:

«Согласно данным, озвученным Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, врагом было передислоцировано значительное количество кораблей в Новороссийск из незаконно аннексированного Севастополя».

Согласно его словам, вражеские силы продолжают контролировать морские коммуникации в акватории Азовского моря. Целью таких действий агрессора является незаконных вывоз продукции, которая была захвачена оккупантами в Запорожской и Донецкой областях Украины.

Как известно, Владимир Путин ранее не один раз выводил в Черное море свои военные корабли, оснащенные крылатыми ракетами.