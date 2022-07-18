В новом отчете Американского института изучения войны отмечается, что путинские оккупационные силы возвращаются из оперативной паузы и проводят ограниченные наземные атаки на Донетчине, информирует «НБН» со ссылкой на ISW.

Несмотря на приказ главы Минобороны страны-агрессора о массовых наземных штурмах на нескольких направлениях в Украине, специалисты утверждают, что захватчики будут действовать иным образом.

По словам аналитиков, Россия будет стараться затягивать боевые действия, чтобы у оккупантов была возможность восстанавливать и пополнять силы. Состояние ВС РФ плачевно и такой ход войны весьма выгоден врагу.

Ранее эксперты ISW обратили внимание на косвенные доказательства того, что кремлевский диктатор приказал свои войскам осуществить захват Харькова и оккупировать все территории области.