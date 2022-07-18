Как информирует «НБН», советник руководителя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань на своей странице в фейсбуке заявил, что на территории региона в Бериславском районе Вооруженные силы Украины попали в скопление российско-оккупационных войск.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Херсонская область. Очередное попадание Вооруженных сил Украины в скопление рашистов. Это произошло в Бериславском районе. Ожидаем официальных подсчетов потерь, которые понесли орки. Так что неделя началась с успеха. Однако, успехи вовсе не для россиян».

Стоит отметить, что российско-оккупационные силы, которые сейчас находятся на территории Херсонской области, начали применять уже привычную для них тактику — использование живого счита. Оккупанты прячутся от Вооруженных сил Украины за мирным населением, подвергая их опасности и риску смерти.