Как информирует «НБН», в Одесском горсовете со ссылкой на Оперативное командование «Пивдень» сообщили, что в понедельник, восемнадцатого июля, войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Одесской области.

Из сообщения известно, что данные военных свидетельствуют о том, что в одиннадцать часов в понедельник, три самолета Су-35 выпустили из акватории Черного моря четыре ракеты воздушного базирования.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Одна ракета была сбита в небе над Черным морем. Еще две попали в объекты военной инфраструктуры. Сейчас там продолжают тушить пожар. Еще одна ракета попала прямо в мост через Днестровский лиман. Этот объект инфраструктуры войска России пытаются уничтожить с апреля 2022. Пострадавших в результате ракетного удара по региону, к счастью, нет».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли огневой удар по скоплению российских войск в Херсонской области.