В эфире национального телемарафона секретарь СНБО, говоря о применении ракетных систем США HIMARS, выразил надежду на то, что ВСУ после встречи «Рамштайн-4» западные партнеры предоставят боеприпасы с большей дальностью, информирует «НБН».

По словам чиновника, в европейских странах исчерпывается запас советских снарядов, а наши вооруженные силы переходят на калибры североатлантического Альянса.

Данилов отметил, что в Украину уже поступают снаряды, которые отправляются намного дальше, чем те, которые нам предоставляли вначале. Он выразил надежду на то, что наша армия получит боеприпасы с необходимой ей дальностью.

Напомним, что глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с коллегой из СШАЛлойдом Остином. Министр рассказал, что получил из Америки хорошие новости.