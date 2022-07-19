Российские следователи предоставили «отчет» по обстрелу мариупольского Драматического театра, где прятались от ударов путинских войск тысячи людей, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале Андрющенко рассказал об очередном переходе грани человечности оккупантами, которые заявили, что здание театра было подорвано изнутри украинскими военными. Кроме того, в РФ утверждают, что в результате удара погибло 14 человек, в реальности обстрел забрал жизни 600 горожан.

По словам советника мэра, «дном дна» является объяснение «освободителей» относительно наличия трупного запаха сотни тел погибших под завалами, который при наступлении тепла быстро распространился. Россияне заявили, что якобы воняет спрятанный склад протухшей рыбы.

Андрющенко отметил, что это настоящее информационное преступление, виновные в котором должны нести криминальную ответственность вместе с руководством страны-агрессора и военными, которые открыли огонь по зданию с мирными жителями.

Напомним, что пропагандистка из ОРДО рассказала, зачем россияне разрушили Мариуполь, возмутив украинского журналиста Дениса Казанского.