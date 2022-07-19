Министерство обороны Соединенного Королевства опубликовало отчет своей разведки о ходе российско-украинской войны. Известно, что страна-агрессор задействовала для наступления на Донбассе номинально 6 отдельных армий, до вторжения в этих формированиях было около 150 000 солдат, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

В последние недели РФ использовала группы размером с роту численностью около 100 оккупантов при наступлении в любом одном секторе за раз. Захватчики стараются поддерживать боевую мощь от начала нападения на Украину в феврале, однако проблема с личным составом становится все более остро.

Сейчас «освободители» столкнулись с дилеммой. Россиянам из-за серьезной нехватки людей нужно решить: защищаться от контратак ВСУ на Херсонщине либо перебросить резервы на Восток Украины.

Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, страна-оккупант будет стараться затягивать боевые действия в Украине. Специалисты утверждают, что захватчики не будут выполнять приказ Шойгу о наземных штурмах, а пойдут другим путем.